“La Spartan Race tornerà e…”

C’è la certezza al 100% che la Spartan Race tornerà a Cesenatico come meta di atleti estremi anche il prossimo anno. Questo quanto trapelato. E anche se la decisione non spetta alla giunta, da palazzo trapela la volontà di fare in modo di dedicare la competizione del prossimo anno a Stefano Russo. È lo spartano di appena 34 anni che, dopo un improvviso malore, è deceduto, dopo due giorni in terapia intensiva al Bufalini di Cesena. Era a un terzo del percorso della Spartan Race di Cesenatico.