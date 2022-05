A Bellaria il sax di Luca Quadrelli accende la festa della Repubblica

“Suonare sulla banchina del nuovo porto di Bellaria sarà davvero bellissimo”. Non è un tipo che si emoziona facilmente Luca Quadrelli che, con il suo sassofono, ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del pianeta ma, per un bellariese doc come lui, esibirsi nella sua città – per altro in una location inedita come i nuovi dehors del canale che costeggia via Alfonso Pinzon – non sarà un’esperienza come un’altra.

In occasione della Festa della Repubblica organizzata dal Comune di Bellaria Igea Marina, Quadrelli sarà la guest-star della serata del 2 giugno del nuovo ristorante Bell’Aria che, per tutta l’estate, abbinerà alla sua ricca proposta gastronomica anche un calendario di spettacoli dal vivo: “Da bellariese – dice Quadrelli – è davvero bello salutare la nascita in città di un nuovo spazio in cui poter far musica dal vivo. Giovedì prossimo darò il meglio di me stesso per regalare alla mia città un paio d’ore di evergreen”.