Il liquore allo zenzero “Made in Cesenatico” entra nella grande distribuzione

Dotato di innegabili proprietà benefiche ed ormai entrato stabilmente nella nostra dieta, non tutto lo zenzero però ha la stessa qualità: quello dello “ZenZer Sì” non proviene dalla Cina bensì dal Perù dove, coltivato con metodi rigorosamente biologici, mantiene integre tutte le sue proprietà officinali (antiossidanti e antireumatiche) ma anche afrodisiache.

Venduto come drink refrigerante nel post-dinner, da quest’estate, grazie al suo retrogusto piccante, lo “ZenZer Sì” – che ha avuto come locale pilota il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico del mixologist internazionale Lillo Criscimanna – sarà proposto come miscela base per alcuni grandi classici della cocktailerie, come lo Zenzer Mule, lo Zenzer Spritz, il Zen Lime, lo Zen Orange, lo ZenZer Beer oppure gustato nel gelato, nel sorbetto o nella macedonia.