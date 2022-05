Lavoro, Cgil: “Sì a un tavolo, le nostre condizioni”

La Cgil Forlì Cesena torna sull’argomento del lavoro degli stagionali e pone le basi per un dialogo. “Siamo – si legge in una nota – alla vigilia di una nuova stagione turistica alla ricerca di un rilancio dopo due anni di pandemia (non ancora finita) e con una drammatica guerra in corso che scuote l’Italia e l’Europa. Come se ciò non bastasse, il nostro turismo deve anche fare i conti con gravi irregolarità e casi di sfruttamento del lavoro, come testimoniano le recenti indagini delle autorità giudiziarie nella nostra regione, che hanno imposto una seria riflessione su un settore economico fondamentale e strategico per l’Emilia-Romagna. Un’assunzione di responsabilità da parte di tutti che si è tradotta con l’apertura di un tavolo permanente in Regione con i soggetti coinvolti”.