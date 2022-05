Oggi è la giornata contro il tabacco: ecco i dati della nostra regione

Il fumo di tabacco, si sa, è tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose patologie cronico-degenerative (in particolare a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare) e il maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce. Ma nel giorno in cui in tutto il mondo, oggi 31 maggio, si celebra la Giornata internazionale contro il fumo da tabacco, dall’Emilia-Romagna arrivano notizie confortanti.

In regione nel periodo 2017-2020 la propensione al fumo di sigarette è in calo: il 73% della popolazione tra 18 e 69 anni non fuma (non l’ha mai fatto o ha smesso) e meno di un terzo (27%) degli adulti in questa fascia di età, pari a una stima di oltre 788 mila persone, continua a fumare; un valore in linea con quello nazionale (25%).