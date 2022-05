Per un’estate sulle punte è nata “Cesenatico in danza”

E’ ormai agli sgoccioli la stagione della Asd Dance Dream e già si pensa all’estate. Per vivere un’altra stagione sulle punte è nata “Cesenatico in Danza”, progetto creato dalla Asd Dance Dream di Monica Battistini in collaborazione con la scuola di Alessandria di Silvia Ferraris. Un’esperienza nuova dedicata ai giovani appassionati di questa disciplina dai 10 anni in su.