Cesenatico: una città sempre più green con DropTicket

Ma per i turisti della città i vantaggi non finiscono qui! Ora che hanno l’app DropTicket potranno continuare ad usufruire dei tanti servizi offerti, il tutto senza registrazioni o costi aggiuntivi. Potranno infatti utilizzarla in tutta Italia per acquistare i biglietti del trasporto pubblico di tante città, i biglietti dei bus a lunga percorrenza (sia nazionali che internazionali), i biglietti dei treni e anche attivare comodi pacchetti sosta per parcheggiare sulle strisce blu.

Così avranno tutta l’Italia sul loro smartphone, a portata di tap.