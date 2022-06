Concessioni balneari, arriva la proroga di un anno

Rinnovo delle concessioni balneari, arriva l’ok del Senato per il “ddl” concorrenza. La novità più rilevante – contenuta nel comma 3 – è che, rispetto alla scadenza di fine 2023, viene concesso un anno in più per organizzare le gare (quindi 31 dicembre 2024).

Un “contentino” che non soddisfa la categoria dei balneari. Secondo Confartigianato imprese demaniali Rimini “non ci sono i tempi per organizzare 450 bandi”. E così la pensa anche Simone Battistoni, presidente della Cooperativa Bagnini di Cesenatico, che ritiene “molto improbabile che un Comune come Cesenatico sarà in grado di gestire così rapidamente i bandi per oltre duecento aree demaniali in concessione”.