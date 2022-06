Turismo sulle rotaie, quest’estate ogni giorno fermeranno a Cesenatico 44 treni

Più collegamenti, nuovi servizi e promozioni per chi sceglie di viaggiare in estate sui treni. Da domenica 12 giugno, infatti, scatta il nuovo orario ferroviario estivo di Trenitalia Tper che, come di consueto, riserva molta attenzione al turismo verso la costa Adriatica.

Da una parte la nuova offerta prevede infatti l’aumento di fermate e Frecce a lunga percorrenza che consentiranno ai turisti di tutte le regioni di raggiungere in treno l’Emilia-Romagna. Dall’altra al via anche a nuovi servizi, promozioni e il potenziamento del trasporto regionale verso le località costiere, con la messa in campo di 139 treni regionali al giorno, corse intensificate nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore affluenza, e punte fino a sei treni l’ora. Tra le principali novità, anche il nuovo collegamento Torino-Pesaro, la coppia di treni regionali che collegheranno Torino, Asti, Alessandria e Voghera direttamente a Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.