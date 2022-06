Calcio. Italia Ungheria, le modifiche al traffico

Dalle 14 alle 24 poi la circolazione sarà regolata da un divieto di transito (nella cosiddetta area rossa) nelle seguenti strade per le rispettive estensioni: Veneto, all’intersezione con rotonda San Pietro e via Lombardia; Roncofreddo, lato nord all’intersezione con viale Oberdan; Tito Maccio Plauto, lato ovest all’intersezione con via Dante; Toscana, all’intersezione con Via Lombardia; Lombardia, all’intersezione con Via Longiano; Venezia Giulia, all’intersezione con Via Lombardia; Spadolini, sul lato sud all’intersezione con la rotonda Lugaresi; Del Mare, all’intersezione con Via Lucania (eccetto veicoli del club house); Sicilia, lato ovest all’intersezione con Via Lucania; Lazio, lato nord all’intersezione con Viale Abruzzi (eccetto veicoli del club house); Marche, intera estensione (eccetto veicoli del club house); viale Abruzzi, lato ovest all’intersezione con Via Lazio; Campania, lato ovest all’intersezione con Via Lazio; Puglie, all’intersezione con Viale Marconi; Del Mare, all’intersezione con rotonda San Pietro; Molise, intera estensione. Il divieto di sosta invece riguarderà l’intera estensione di Via Veneto; via Roncofreddo, Tito Maccio Plauto, da via Dante fino alla rotonda Azeglio Vicini; via Toscana; via Lombardia, dall’intersezione con Via Longiano; Spadolini, tratto dalla rotonda Lugaresi alla rotonda Azeglio Vicini (con divieto per i velocipedi compreso il piazzale antistante all’ingresso alla tribuna); Marche (compreso l’ampio piazzale sul lato nord e anche i velocipedi); Maratona; Piazzale Olimpia (divieto anche per i velocipedi); Puglie; rotonda Azeglio Vicini; via del Mare, da rotonda Azeglio Vicini a via Lucania; viale Abruzzi, dalla rotonda Azeglio Vicini all’intersezione con Via Lazio; Via Campania, da via Puglie all’intersezione con Via Lazio; via del Mare, dalla rotonda San Pietro all’intersezione con Via Lucania.

Infine il divieto di sosta con rimozione (eccetto veicoli delle persone con disabilità) sarà in vigore su entrambi i lati e per l’intera estensione delle vie Lazio, da via del Mare a Viale Abruzzi; Sicilia, intera estensione; Molise, intera estensione; divieto di sosta con rimozione, eccetto i mezzi delle forze dell’ordine, in Viale dello Stadio, intera estensione.

Tutte le modifiche alla circolazione e alla sosta saranno indicate da apposita segnaletica e dagli agenti della Polizia Locale presenti sul posto.