Ha riaperto via Mazzini, prima opera di riqualificazione di Ponente

L’opera rientra nel primo stralcio del progettone “Waterfront di Ponente” (5,4 milioni di euro) che prevedeva la realizzazione della dorsale fognaria di Via Colombo.

Il progetto prevedeva 920 metri di strada coperti da una nuova fognatura e ulteriori interventi come la prosecuzione di un tratto di fognatura “cieco” da via Magellano (all’incrocio con via Pigafetta) fino appunto a via Mazzini e, da qui, per 660 metri lungo la via fino a trovare allacciamento, in corrispondenza dell’incrocio con via Cavour, alla fognatura esistente che sottopassa la linea ferroviaria.