Iscrizione centri estivi, un aiuto alle famiglie meno abbienti

Il Comune di Cesenatico sostiene le famiglie che hanno la necessità inderogabile di iscrivere i figli ai centri estivi, nei casi in cui entrambi i genitori lavorino o siano comunque impegnati nel corso della giornata.

Terminata la scuola, nelle località turistiche come Cesenatico, si presenta puntualmente il problema della gestione dei figli piccoli. A venire in soccorso i centri estivi pubblici e privati, in entrambi i casi a pagamento. Ebbene quest’anno il Comune tende una mano ai nuclei familiari meno abbienti, erogando sino a 112 euro a settimana per ciascun bambino (massimo complessivo di 336 euro).