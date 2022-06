Ribalta Marea, ecco i big sul palco

«Sono stati due anni particolari per tutto il mondo dell’arte – commenta l’Assessore Emanuela Pedulli – ma Cesenatico non ha mai rinunciato a investire in Ribalta Marea e in tutte le altre rassegne che hanno fatto di Cesenatico un punto di riferimento per la cultura in riviera. Quest’anno torniamo alle care vecchie abitudini, con il nostro teatro all’Aperto che riacquista la capienza di 700 posti, aprendosi ancora di più a cittadini e turisti. La Serenata delle Zanzare e i Notturni si riposizionano nelle loro rispettive sedi abituali – a Casa Moretti e in Piazza delle Conserve – mentre in spiaggia avremo i concerti all’alba e in Piazza delle Conserve il cinema. Siamo pronti a vivere una grande estate e crediamo fortemente che il cartellone proposto sia di grande qualità e anche attrattiva per il pubblico».

Il calendario si arricchisce con i Concerti all’Alba in spiaggia sotto la direzione artistica di Alberto Antolini e con la collaborazione della Coop. Stabilimenti Balneari Cesenatico, i Notturni alle Conserve con la direzione artistica di Thomas Cavuoto, gli appuntamenti con la poesia per la “Serenata delle Zanzare” a cura di Casa Moretti e la rassegna “C’era una volta il cinema” grazie all’Associazione Culturale Sputnik Cinematografica. Tutti eventi gratuiti.

L’impegno del Comune di Cesenatico per sostenere le rassegne estive è di 160mila euro comprensivo di allestimenti, artisti, costi di gestione e promozione.

Ribalta Marea è una rassegna culturale voluta, ideata e sostenuta dal Comune di Cesenatico.

Informazioni.

Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi)

[email protected] – facebook @teatro.cesenatico – Instagram @teatro_cesenatico – Telegram: @teatrocesenatico