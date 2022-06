Parte la Ztl nelle vie Mazzini, Saffi e Fiorentini

La Zona a Traffico Limitato.

Da venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno dalle ore 19 alle 24 – e per tutti i fine settimana del mese di giugno 2022 – la ZTL riguarderà via Mazzini, via Saffi e via Fiorentini come già accaduto nell’estate 2020 e 2021.