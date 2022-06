Tintamar: Un progetto nato da un viaggio alle Isole Antilliane francesi

Erika, Francesca e Ilaria sono 3 sorelle che da sempre lavorano nel settore turistico. I genitori sono titolari dell’Hotel Santa Martina che le ha viste crescere non solo in altezza ma anche in capacità, talento e professionalità. Ognuna con le proprie caratteristiche, Francesca esperta in contabilità, Ilaria nella gestione della sala e nell’accoglienza ed Erika nella preparazione di cocktail, gestione bar in generale e reception.

La passione di Erika legata alla miscelazione diventa un lavoro quando, insieme alle sorelle, decide, con l’aiuto del padre, di aprire “Tintamar” in viale Carducci di fianco Grand Hotel Da Vinci. Il locale è aperto dalle 17 per golose merende, aperitivi o dopo cena con amici e famiglia, la posizione centrale permette gustarsi la movida e il passeggio cesenaticense.