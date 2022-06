L’Istituto Comprensivo di Gatteo apre le porte all’Europa

Quest’anno, Romania e di nuovo Grecia hanno visto i ragazzi accompagnati dai loro docenti, per confrontarsi con altri sistemi e programmi educativi, inoltre per trascorrere insieme con colleghi stranieri piacevoli esperienze di scambio anche sugli usi e i costumi dei rispettivi paesi.

A queste mobilità, bisogna poi aggiungere i corsi di perfezionamento in lingua straniera (inglese) frequentati presso altre scuole ed enti di formazione, come in Irlanda, Scozia, Inghilterra e Malta.

I fondi europei Erasmus, per lo studio e la mobilità di tutto il personale scolastico, non sono facili da ottenere: occorre preparare una candidatura, con attività dettagliate secondo un preciso calendario e sostenere un bando di concorso al quale partecipano scuole di ogni ordine e grado, da tutta Italia. Aver superato perciò, nel corso di anni, questo concorso a più riprese, è motivo di notevole eccellenza per l’Istituto di Gatteo: un lavoro per il quale è poi predisposta una specifica commissione, presieduta dalla prof.ssa Zannoni.