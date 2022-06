Sabato a Bellaria si corre per solidarietà

L’iscrizione costa solo € 7,00 (bimbi sotto i 3 anni gratis) e a tutti i partecipanti verrà consegnato un “pacco gara” con t-shirt, sacca, shampoo Daviness, brick acqua Puro&Bio oltre ad un kit ristoro. Al traguardo verrà offerta una gustosa e rinfrescante cocomerata.

La manifestazione, al di là della sua simbolica valenza agonistica, vuole in primis promuovere uno sport inclusivo e di condivisione: “La gara – spiegano gli organizzatori – sarà l’occasione non solo per trascorrere del tempo insieme facendo della sana attività fisica, ma anche per fare della beneficenza e sostenere un’importante progetto divertendosi”.