Villamarina Eventi: tutte le novità e il calendario dell’estate

Oltre trenta soci per dare vita ed eventi a Villamarina. E l’associazione, nata il 17 aprile 2013, non poteva che chiamarsi Villamarina Eventi. Ed è proprio il presidente, Massimiliano Berlati, a spiegare la mission dell’associazione: “Quando abbiamo pensato a questo progetto, Villamarina aveva necessità di organizzare eventi mettere in programma appuntamenti con animazione, per dare servizi aggiuntivi ai nostri turisti. Siamo un gruppo di albergatori, negoziati e bagnini che hanno deciso di mettere il turista al primo posto e offrirgli qualcosa in più rispetto ai servizi che gli ospiti possono trovare all’interno delle nostre strutture”.

“E’ arrivato il momento di pensare tutti insieme alla nostra comunità e se tutti ne costruiamo un pezzettino, il risultato sarà sempre più importante – continua Massimiliano Berlati – Così dopo due anni un po’ sottotono a causa del Covid, il nostro turismo potrà godere di un ricco calendario di eventi estivi”.

Ma non è finita qua, infatti Villamarina Eventi, per l’estate 2022 punta anche sui social con una nuova veste per la pagina Facebook e un nuovo profilo Instagram.