Notti magiche, Cesenatico oggi accoglie la nazionale di Mancini

Domani sera poi, alle 20.45, i riflettori si accenderanno per la partita che si giocherà in uno stadio Manuzzi pressoché gremito. I biglietti, per la verità, sono ancora disponibili e possono essere acquistati su Vivaticket. I prezzi sono popolari: dai 10 euro per le curve fino ai 50 della tribuna numerata (agevolazioni per le famiglie e per i disabili). Sugli spalti anche circa 1.500 tifosi ungheresi che saranno sistemati nella curva ‘Ferrovia’.