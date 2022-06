Pesca, la marineria di Cesenatico torna in mare VIDEO

“Vogliono portarci pian piano al disarmo – commentano da un peschereccio – e questo è un peccato. Non ricordo neanche da quanto faccio il pescatore”.

Tenere i motori fermi un’altra settimana, con ogni probabilità, sarebbe stato un danno sociale oltre che economico. Infatti basti pensare all’equipaggio del Lugarain sentito ieri sera. L’imbarcazione, al momento armata per lo strascico, imbarca 5 marinai. Ciò si traduce in cinque famiglie che rischiano di restare a secco.

La situazione è critica e in continua evoluzione; di certo c’è che, al momento, la pesca a Cesenatico come in Italia, non naviga in buone acque.