È tempo di Quattordicesima mensilità

Modalità di calcolo

Per quanto concerne le modalità di calcolo della quattordicesima il procedimento da seguire è pressoché uguale a quello previsto per l’erogazione della tredicesima mensilità. Quindi, per sapere quanto spetta di quattordicesima per ciascun lavoratore, bisogna prendere a riferimento principalmente due elementi:

la retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore; il numero di mesi lavorati.

Laddove il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese, oppure in caso di cessazione, vengono computati ai fini del calcolo soltanto le mensilità per cui si è lavorato per almeno 15 giorni.

Se ad esempio un lavoratore avesse iniziato a lavorare il 10 marzo 2022, per il mese di marzo maturerebbe il rateo di quattordicesima; al contrario, se il rapporto di lavoro sarebbe iniziato il 20 marzo 2022, per quel mese il lavoratore non avrebbe avuto diritto al rateo di quattordicesima, oltre alle ferie permessi e TFR.

Particolare attenzione meritano i compensi legati, invece, a straordinari, festivi o maggiorazioni. Tali istituti non devono essere considerati in quanto privi del carattere di continuità. Questo il principio in linea generale, poiché possono verificarsi situazioni in cui alcuni elementi rientrano nel computo della retribuzione utile al calcolo in quanto corrisposti in maniera assidua, come può essere il caso dell’indennità di turno notturno.