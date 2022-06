Il Tour de France a Cesenatico? Non è più soltanto un sogno

Non è la prima volta che se ne parla ma adesso – come anticipato ieri dalla Gazzetta dello Sport – il tour de France in Romagna con l’omaggio a Pantani non sembra più una boutade da visionari.

La Rosa ha infatti pubblicato quello che potrebbe essere il percorso ufficioso dell’edizione 2024 della Grand Bouclé e, nella lista delle tappe, compare anche la Romagna (oltre alla Toscana).

La Regione, va detto, ha subito raffreddato gli entusiasmi spiegando che “il progetto esiste”, ma “c’è ancora tanto da lavorare”. In ogni caso, sembra confermata l’idea del Tour di rendere omaggio all’Italia e dunque il richiamo a Pantani (e alla sua terra) sembra la classica equazione scontata.