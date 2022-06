Internet e fake news: quali sono state le più bizzarre del 2021?

Quali sono state le fake news più bizzarre del 2021?

Una caratteristica peculiare delle fake news è la seguente: attaccano qualsiasi tema di tendenza, in quanto è più facile raccogliere click, dato che si toccano degli argomenti di forte interesse. Si fa ad esempio riferimento al fotovoltaico. Alcune fake news hanno sottolineato come i pannelli solari siano un investimento a perdere, quando in realtà è l'esatto contrario.

Inoltre, non è affatto vero che il fotovoltaico diminuisce la propria efficacia con il cielo nuvoloso. Ci sono anche altri argomenti che sono stati presi di mira dalle fake news lo scorso anno, come il famoso video dei Maneskin dipinto come la prova che stessero assumendo droga (tutto falso, ovviamente). Infine, ecco un altro video che ha conquistato il web dopo la vittoria italiana agli Europei: il presunto linciaggio degli ultras inglesi ai danni dei tifosi tricolori. In realtà, era una lotta intestina fra tifosi britannici.