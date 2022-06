Tenda come aula. “La scuola non è un campeggio”

Alcuni alunni del Da Vinci vedono nella Colonia Agip una soluzione ideale. “Almeno lì avremo una struttura con degli spazi idonei e con la fermata del bus proprio davanti a scuola”. E come si apprende in una tenda? “Si sta freddi in inverno e troppo caldi in estate, si perde molto tempo per trasferirsi in una classe per fare i compiti in classe e siamo sempre distratti. In più dobbiamo stare con le mascherine e il riscaldamento rende l’aria pesante”. Una condizione che gli alunni vivono con turnazioni di due settimane anche 5 ore al giorno.