Domenica Riccione, Longiano e Castrocaro scelgono il sindaco

Domenica 12 giugno in Emilia-Romagna sono chiamati alle urne, oltre che per i cinque referendum, anche gli elettori di 21 comuni per l’elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali.

Al voto quasi 360mila elettori di tutte le province della regione. Sono 67 i candidati per le 21 poltrone di primo cittadino, sostenuti da 108 liste: una corsa pressoché tutta al maschile che vede gli aspiranti sindaco uomini oltre l’80%. Mentre, per uno dei 314 seggi da consigliere comunale sono in lizza 2.144 candidati (poco più di 4 su dieci sono donne).