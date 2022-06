Doppia odissea per una famiglia di ucraini ospite a Cesenatico

Un pregiudicato che vive in un garage nel cortile della casa bifamiliare, li ha infatti aggrediti e costretti a lasciare lo stabile. L’aggressore è un pluripregiudicato socialmente pericoloso già denunciato in questura per stalking. L’uomo, dopo una serie di atteggiamenti persecutori e minacce, è passato alle vie di fatto, mandando in ospedale il padre. Anche in presenza dei carabinieri ha continuato a minacciare le vittime, promettendo che si sarebbe fatto giustizia da solo, che avrebbe dato fuoco alla casa, tanto che ha anche rotto la tubazione del gas provocando un intervento dei vigili del fuoco.