Il parco di Ponente ha una nuova area sportiva

“In questi anni ci siamo impegnati a fondo per dare una nuova veste al parco di Ponente occupandoci in maniera capillare della manutenzione del verde e questa nuova area sportiva è una bella occasione per la città e per i turisti. Il Parco è in una posizione strategica tra il mare, il Palazzetto dello Sport, il Circolo Tennis. Atlantica, la città delle Colonie di Ponente e il Camping e questo lo rende immerso in un’area ad alta vocazione turistica e sportiva”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.