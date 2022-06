Ritorna il Teq con tantissime novità 

L’associazione si amplia: scegliendo di fare un Centro Estivo dal lunedì al venerdì Under 14 insieme a Lorenzo Guagneli e Leonardo Giulianini. Faranno attività di spiaggia come Teq, football e non solo. Ospiti d’eccezione saranno calciatori di serie B come Fagioli, Zaccagni, Valzania per fare entrare ancora più nel vivo dello sport i ragazzi e dare loro modo di partecipare ad un torneo di Teq tutto per loro con due tappe dove si potranno sfidare.