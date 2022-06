Giovedì sera al “Rebel” il surf-movie per l’Ucraina

Una nobile iniziativa benefica al “Rebel Drink Bar” di viale Carducci a Cesenatico dove, giovedì prossimo (16 giugno), andrà in scena una nuova puntata del progetto “Cine-Surfismo” di Lorenzo “Lollo” Grassi e Claudia Castorri in partnership con Roberto Lambro. Per ogni drink acquistato durante l’evento di giovedì il ricavato sarà infatti devoluto in beneficienza per l’Ucraina.

Nel corso della serata verrà proiettato il surf-movie “WATER GET NO ENEMY”, un documentario pluripremiato che racconta la rinascita della Liberia dopo quindici anni di guerra civile. In un paese che, piano piano, torna alla normalità l’occasione di due surfisti professionisti di incontrare i bambini del conflitto che, in alcune zone del Paese, hanno scambiato il loro fucile d’assalto con delle tavole da surf.

La colonna sonora della serata sarà a cura di Luigi Bertaccini del MELODY BOX DJ’S TEAM, uno dei cinque dj’s radiofonici e di club che racchiudono in loro quarant’anni di storia della contro-cultura della nostra regione.

La serata sarà ospitata, come detto, al “Rebel Drink bar”, il nuovo locale sul viale Carducci (97/B) dei cesenati Roberto Lambro e Thomas Baiardi, che accoglierà inoltre, per due giovedì al mese, il format “Cine-Surfismo”. Una nuova partnership nata tra i quattro ragazzi per promuovere, diffondere e connettere le persone attorno alla cultura del surf.