Padovan (FdI): “Il porta a porta? A Cesenatico tempi sbagliati”

“Il servizio di raccolta rifiuti è fondamentale per il decoro di una città e lo è a maggior ragione per una località turistica: l’avvio del porta a porta a Cesenatico, proprio in concomitanza con la stagione estiva, solleva perplessità da più parti e il timore che il servizio si trasformi in un disservizio se non saranno attuati i correttivi necessari”. Lo ribadisce Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.