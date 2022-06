Hotel Riviera, chiesti un anno e 20mila euro di multa per il notaio Scardovi

Del resto, sin dalle prime udienze del dibattimento, si era compreso che tutti gli acquirenti delle varie case non erano che “vittime” di quel bizzarro ginepraio normativo che aveva trasformato un “buon affare immobiliare” in un autentico calvario legale. In sostanza, avevano acquistato in buona fede appartamenti che ritenevano validamente edificati e poi si erano ritrovati senza nulla in mano ed alla sbarra con accuse anche gravi.