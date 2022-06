Jazz & Soul Festival, svelato il programma

“I contratti di migliaia di persone sono a rischio – continuano le sigle sindacali – non possiamo accettare questo clima di incertezza fatto di tagli irricevibili, per tutte queste ragioni le sigle sindacali SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL hanno proclamato a livello nazionale, per i/le dipendenti di tutte le aziende del Gruppo TIM, l’astensione delle prestazioni straordinarie dal 21 Giugno al 21 Luglio 2022 (compreso) e lo sciopero dell’intero turno di lavoro in programma per Martedì 21 Giugno 2022. Le scriventi sigle sindacali saranno a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici per continuare con tutte le iniziative volte a tutelare il lavoro e per rifiutare i tagli”.