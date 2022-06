Jazz & Soul Festival, svelato il programma

Giovedì 16 giugno 2022 sul palco del Parco Manzoni si esibirà il Chicco Capiozzo Trio featuring Antonio Faraò. La formazione vede on stage Chicco Capiozzo alla batteria, Antonio Faraò al pianoforte e Fender Rhodes, Cico Cicognani al basso.

Christian Chicco Capiozzo vanta ormai un curriculum di collaborazioni a livello nazionale e internazionale, grazie al suo modo personale di interpretare il ruolo della batteria non solo come strumento ritmico, ma anche melodico. Versatile, si muove in un’area non solo jazzistica, cimentandosi in diversi generi musicali con una cifra artistica sempre riconoscibile. Ha registrato e si è esibito in tour con personaggi del calibro di Jimmy Owens, Pee Wee Ellis, Enrico Rava, Tony Scott, Jarrod Lawson, Mario Biondi, Sherman Hirbie, Marco Tamburini, Cheryl Porter, Trilok Gurtu, Bruce Forman, Tullio De Piscopo, Alex Baroni, Ares Tavolazzi, Randy Bersen, Tanya Michelle, Mauro Pagani, Andrea Mingardi, Mark Harris, ecc. Ha al suo attivo un’importante discografia a suo nome e ha affrontato palcoscenici prestigiosi, dal Blue Note di New York fino ad Umbria Jazz.