Imbrattata sede della Cgil. “Attacco vigliacco”

Sulla facciata della sigla sindacale ora c’è un insulto al segretario Landini, ma anche ai sindacati in generale, condito da un richiamo all’art 32 comma 2. Non si sa di quale codice o costituzione. In bella mostra il logo della W che è spesso associato a chi è contrario all’ipotesi di una dittatura sanitaria. Cosa che non è chiara cosa c’entri con la Cgil e con il vandalismo.

Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi delle indagini. Il personale del aindacato ha iniziato a ripulire le vestrate per proseguire la sua attività.

Leggi l’intervento della Cgil (clicca qui)