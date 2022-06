Esame di maturità con la mascherina? Sì, no, forse…

Ma a che punto siamo con il Covid-19? I dati restano piuttosto bassi, ma nelle ultime settimane si registra una netta risalita dei casi in Romagna. Situazione “sotto osservazione”, in particolare, nella provincia di Ravenna che da mesi ha il numero dei contagi più alti dell’Asl Romagna, ma un po’ dovunque la pandemia sembra riprendere quota mentre la quarta dose continua a non avere grande successo (tra i 77.605 over 80 che ne avrebbero diritto solo il 31,4% si è sottoposto al vaccino).