Triathlon Bim, a Bellaria lo sport è davvero per tutti

Oltre 100, invece, i partenti per la prima edizione della Familiy Run “Corri per i più piccoli del mondo”, la podistica non competitiva di 5/10 km che aveva come scopo benefico la raccolta fondi a favore de “La Prima Coccola ODV”, un’organizzazione di volontariato a sostegno dei bambini e delle loro famiglie ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. In particolare, i fondi raccolti serviranno per sostenere un progetto dedicato ai bambini nati prematuri e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità.