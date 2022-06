Il Comune di Cesenatico mette all’asta due appartamenti

L’asta, per ogni singolo bando, si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta originario. L’ aggiudicazione, per ogni singolo bando, avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

La documentazione dovrà pervenire al Comune di Cesenatico entro le 12 di giovedì 28 luglio. Per ulteriori informazioni e per visionare gli atti e gli immobili, gli interessati potranno rivolgersi, su appuntamento, all’Ufficio Patrimonio del Comune di Cesenatico, situato nel Palazzo municipale in via Marino Moretti sul porto canale.