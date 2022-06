Si sgonfia l’inchiesta sulla vendita piramidale di integratori

Ad essere colpito con il sequestro più significativo, oltre 2.2 milioni di euro, era stato Fabio Bollini, il “guru” del progetto, che si era visto mettere i sigilli a due abitazioni, altrettanti garage a Pesaro e sei terreni (localizzati nel Viterbese).

Per gli altri componenti le somme sequestrate andavano da poco più di 200.000 fino a più di 800.000 euro nel riminese. I provvedimenti avevano colpito due cittadini sammarinesi, i più stretti collaboratori di Bollini, altrettanti riminesi, un riccionese, tre pesaresi, un cesenate, un residente a Savignano, un foggiano e, come noto, un cittadino di Cesenatico.

La Vi Italia – finita sotto inchiesta per un presunto debito di Iva mai versato nelle casse dell’erario – due anni fa era stata al centro di un servizio di Striscia la Notizia dove alcuni ex collaboratori avevano spiegato i meccanismi della rete di vendita, denunciando in particolare la modalità dell’investimento per iniziare la scalata al successo. Secondo la Finanza nella rete della società sarebbero finite oltre 10.000 persone.