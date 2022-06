Sulla Statale le prostitute non potranno più vestirsi con abiti sexy o succinti

Ogni tanto qualcuna “sconfina” nel comune di Cesenatico ma, storicamente, quello della prostituzione in strada, in particolare sulla Statale Adriatica, è un fenomeno prettamente cervese. E così, mentre il problema non tocca più di tanto il sindaco Gozzoli, lo stesso non si può dire del suo collega Massimo Medri costretto, anche quest’estate, a varare una nuova ordinanza anti-lucciole.