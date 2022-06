Oggi in Riviera atteso il primo treno “turistico” dal Piemonte

L’iniziativa durerà fino all’11 settembre e sarà un nuovo treno Rock da 1.400 posti a collegare Torino, Asti, Alessandria e Voghera a Rimini, Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, con orari di partenza favorevoli per sfruttare le giornate di vacanza.

L’arrivo in riviera è previsto infatti prima dell’ora di pranzo, mentre il rientro è programmato per consentire l’arrivo a casa in serata.