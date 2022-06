Rifiuti, Fratelli d’Italia chiede di rinviare il “porta a porta”

“Ieri – scrive in una nota Zarrelli – c’è stata una riunione tra le agenzie immobiliari, che rappresentano circa 600 proprietari di immobili a Cesenatico, ed Hera: posticipando di settimana in settimana la partenza della raccolta differenziata porta a porta e non avendo ancora una data certa, sta aumentando la confusione a dismisura e tutto questo sta causando parecchie problematiche sia ai cittadini che alle imprese”.

“Inizialmente – ricorda il leader locale di Fratelli d’Italia – si doveva partire il 23 maggio, poi come riportato dai cartelli affissi sui bidoni in città la rimozione doveva avvenire il 13 giugno, ma ad oggi la loro rimozione non è avvenuta e ancora non si ha certezza di quando il nuovo sistema di gestione dei rifiuti debutterà”.