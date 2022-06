Soldi falsi e il “trucco” del resto: allarme truffatori sul lungomare

Un altro trucco segnalato in questi giorni è quello del “resto” reclamato. Il truffatore, dopo aver acquistato un gelato o un caffè, allunga una banconota da 50 o 100 euro senza però consegnarla mai realmente nelle mani dell’esercente. Poi, con parole sconnesse e movimenti caotici, cerca di raggirare il negoziante che, in molti casi, confuso da quel gioco di prestigio, dà il resto senza aver incassato i soldi. In quel caso l’ammanco emerge solo a fine giornata quando, nel registro dei corrispettivi, i conti non tornano.