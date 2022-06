Anci Regionale, a Gozzoli la delega al turismo

“Sono onorato e felice di questa delega al turismo che coinvolge uno dei settori chiave della nostra regione – ha detto Gozzoli – e credo che i Comuni, grazie al lavoro di Anci, possano mettere in campo progetti e strategie efficaci. Mi metterò subito a disposizione dell’associazione, dei Comuni e delle destinazioni turistiche della regione, forte anche della mia esperienza alla guida di Cesenatico e del lavoro svolto come componente del Cda di Visit Romagna. Voglio cominciare dall’ascolto di tutte le località turistiche per capire quali progetti mettere in campo per sviluppare questo settore importante e strategico per il nostro territorio”.