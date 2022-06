“Cesenatico in danza”, ultimi posti disponibili

Ultimi posti disponibili per “Cesenatico in Danza”, il progetto creato dalla Asd Dance Dream di Monica Battistini in collaborazione con la scuola di Alessandria di Silvia Ferraris in programma a Cesenatico dal 4 all’8 luglio. Un’esperienza nuova pensata per chi vive con passione il mondo della danza in tutte le sue espressioni.

Dedicato alla fascia dei bimbi a partire dai 10 anni sino ai ragazzi delle superiori, lo stage di danza estivo – che prevede anche una gita a Mirabilandia – sarà una vera e propria “full immersion” nelle varie discipline: danza jazz e contemporanea, Contemporary Ballet, Floor Work, repertorio Musical Cats ed High Heels (danza sui tacchi a partire dai 13 anni di età).