Giovane nudo aggredì con un bastone due anziani: oggi il processo

Anche in quel caso, dopo essere tradotto alla caserma dei Carabinieri, era stato sottoposto ad una perizia psichiatrica. Stavolta, però, il suo stato mentale non lo salverà dal processo perché il giovane è stato dichiarato perfettamente in grado di intendere e di volere e dunque, questa mattina, comparirà di fronte al giudice per rispondere di lesioni, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale (il 32enne, fermato nudo per strada, reagì con violenza anche contro i militari e se la prese anche con un infermiere).