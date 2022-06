Sabato Legambiente a Cesenatico per ripulire spiaggia e fondali

“Il mare ha ancora bisogno di noi – conclude Legambiente -. Ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti è un atto di protesta e di cura per il bene comune: per chiedere a gran voce provvedimenti urgenti per la riduzione e un corretto smaltimento dei rifiuti. Per scoraggiare chi si ostina a sabotare la bellezza dei nostri litorali abbandonando i rifiuti. Unisciti a noi”, è l’appello degli ambientalisti. L’appuntamento, come detto, è per sabato 25 giugno alle ore 10 alla spiaggia libera Diamanti di Cesenatico.