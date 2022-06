A Savignano scatta la limitazione dell’acqua

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone ha emanato un’ordinanza di limitazione al consumo di acqua. Dal 24 giugno al 21 settembre 2022 è vietato il prelievo di acqua dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico e, in particolare, per l’annaffiamento di orti e giardini, nonchè per lavaggio automezzi, nella fascia oraria 8-21.