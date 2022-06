“Non vi sarà l’inferno” al Museo della Marineria

Tra le pagine trova spazio la coscienza di Giovanni Rizzoli (1799 – 1878) che risiede in un ritratto, appeso al muro di una casa che non riconosce. Ha dei conti in sospeso, qualche mistero da rivelare e un dubbio atroce, che non sa se potrà mai sciogliere.

Racconta la propria vita ed i segreti che la sua famiglia ha custodito per più di un secolo. Attraverso la rievocazione della vita di Giovanni passa uno scorcio del XIX secolo della storia d’Italia, osservata non con l’occhio dei grandi, ma attraverso lo sguardo un po’ scettico di un uomo che vive il suo tempo. È una riflessione sul destino, sui desideri, sulla colpa e sulle conseguenze del tracciare l’espressione di un volto sulla tela.