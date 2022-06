Pesca una pistola, ai Ris il compito di identificarla

Si tratta di un’arma risalente alla seconda guerra mondiale in dotazione all’Esercito Italiano, anche se – fino agli ’80 – quella pistola è stata l’arma di servizio dei Carabinieri.

La Beretta è stata consegnata regolarmente, il giorno stesso del rinvenimento, al Comando della Stazione Carabinieri di Villanova sull’Arda (Pc) e, ripulita dalla ruggine, è stato possibile risalire al numero di matricola.

Secondo le prime verifiche dai terminali, l’arma risulterebbe “pulita”, ovvero non legata ad alcun evento criminoso. In ogni caso, come impongono i protocolli di giustizia, la Berretta sarà spedita per tutti gli accertamenti balistici ai Ris di Parma che dovranno esaminare la “rigatura” della canna per verificare che non sia legata a dei reati specifici.

In base alle prime supposizioni, la pistola – priva di caricatore – potrebbe essere stata ereditata da qualche piacentino che, per non incorrere nel reato di detenzione illegale di arma da fuoco, se ne sarebbe liberato gettandola nel torrente. Secondo le prime analisi, la Beretta si trovava immersa in quel rivolo d’acqua da non più di dieci anni.

La pesca magnetica è un hobby eccitante ed economico che unisce caccia al tesoro ed ambientalismo.