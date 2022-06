Piovono medaglie per la Taekwondo Baek Ho di Cesenatico

Medaglia d’argento per Filippo Picone (cat. Junior cinture rosse), che ha anche fatto l’esordio nella categoria Freestyle, sotto la guida della maestra Sara, nella quale si è confrontato con atleti di altissimo livello, quasi tutti appartenenti alla Nazionale Italiana o alla squadra dimostrativa del nostro Paese. Niente podio in questa specialità, ma tanta volontà di migliorare per le prossime gare ed alzare il livello di difficoltà dell’esercizio, anche per quanto riguarda la parte acrobatica.

Medaglia di bronzo invece per gli atleti Ludovica Basile (cat. Children cinture bianche e gialle), David Borghetti (cat. Kids cinture giallo-verdi) e Alessandra Borghetti (cat. Cadets cinture rosse).

Ottima gara, anche se senza medaglia, per tutti gli altri atleti: Matteo Amati, Linda Bertini, Andrea Conti, Federico Casadei, Ilaria Frassante, Iris Magnani e Anna Delvecchio.

Gli allenamenti per gli atleti della Baek Ho fino al 31 luglio continueranno al parco di Levante di Cesenatico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Dopo una breve pausa estiva si ripartirà a settembre (speriamo in palestra!), pronti per risalire sul quadrato di gara con ancora più atleti e portare a casa tante altre medaglie, ma soprattutto tanti altri sorrisi come quelli che finalmente si sono visti sui volti dei ragazzi dopo tanto, troppo tempo!

Per info: www.taekwondobaekho.it